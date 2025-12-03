İzmir'de kumara karşı ilaç tedavisi

BATAKLIKTAN KURTULDU
Çağımızın önemli sorunlarından biri haline gelen sanal bahis ve kumar bağımlılığı her geçen gün artarken İzmir Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde bağımlılara umut olacak bir tedavi yöntemi denendi.
Doç. Dr. Gonca Özyurt ve Uzm. Doktor Hüseyin Ozan Torun liderliğinde bir ay boyunca kumar oynama isteğini azaltan terapi ve dürtüleri kontrol altına alan ilaç tedavisi uygulanan 28 yaşındaki İzmirli M.Y, kumar bataklığından kurtuldu.
'5 AYDIR OYNAMIYORUM'
Sanal bahis ve kumarla üniversite yıllarında tanışan ve maddi manevi büyük kayıplar yaşayan M.Y, "Her şey internetteki bahislerle başladı. İlk zamanlarda kazanırım diye düşündüm. Meslek hayatına geçince daha fazlasını kazanırız ümidiyle devam ettim.
Bir süre sonra kayıplarım giderek arttı ve eve kapanıp sürekli oyun oynamaya başladım.
Bir yerde bu hastalığa 'dur' demem gerekiyordu. 5 aydır oynamıyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu.