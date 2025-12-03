Haberler İzmir İzmir'de kumara karşı ilaç tedavisi İzmir'de kumara karşı ilaç tedavisi Gençler arasında tıpkı bir virüs gibi yayılan sanal bahis ve kumar bağımlılığına karşı İzmir’de önemli bir başarıya imza atıldı. Kumarla üniversite yıllarında tanışan 28 yaşındaki M.Y, Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde, terapi ve dürtüleri kontrol altına almak için uygulanan tedavi ile bağımlılığı yendi... FATİH ŞENDİL









BATAKLIKTAN KURTULDU

Çağımızın önemli sorunlarından biri haline gelen sanal bahis ve kumar bağımlılığı her geçen gün artarken İzmir Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde bağımlılara umut olacak bir tedavi yöntemi denendi.

Doç. Dr. Gonca Özyurt ve Uzm. Doktor Hüseyin Ozan Torun liderliğinde bir ay boyunca kumar oynama isteğini azaltan terapi ve dürtüleri kontrol altına alan ilaç tedavisi uygulanan 28 yaşındaki İzmirli M.Y, kumar bataklığından kurtuldu.