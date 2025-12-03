İzmirliler dikkat! ESHOT'tan güzergah değişikliği duyurusu

ESHOT GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ

GITFEST KARAVAN, TINY HOUSE, OUTDOOR FUARI ( 03 - 07 Aralık 2025 ) Kapsamında Gaziemir Yeni Fuar alanına; 92 FUAR İZMİR - ÜÇYOL METRO hattımızla Karabağlar ve METRO bağlantılı, 610 FUAR İZMİR - GAZİEMİR SEMT GARAJI hattımızla İZBAN bağlantılı, 650 FUAR İZMİR - BALÇOVA hattımızla VAPUR (Üçkuyular İskele) ve METRO (F.Altay) bağlantılı toplu ulaşım hizmeti sağlanacak olup bu hatlarımıza gerekli takviyeler yapılmıştır. Ulaşımda aksama yaşanmaması amacıyla, Fuar çevresindeki önemli noktalarda koordinasyon için motorize ekipler görev alacak olup, sahada görevli personellerimiz tarafından yolcu yoğunluğu olan hatlarımıza ilave seferler koyulacaktır.