Son dakika: İzmir elektrik kesintisi 3 Aralık Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 3 Aralık Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları....