Son dakika: İzmir elektrik kesintisi 3 Aralık Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 3 Aralık Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları....
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy
09:00 - 11:00
BALÇOVA / İZMİR
Onur
11:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Havuzbaşı
10:30 - 13:30
BERGAMA / İZMİR
Atatürk
09:30 - 15:30
BEYDAĞ / İZMİR
Karaoba
Kurudere
09:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Karaçam
09:30 - 13:00
BUCA / İZMİR
Laleli
Hürriyet
Güven
13:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Reisdere
09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Şirintepe
Köyiçi
Yakakent
Güzeltepe
09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Hacıveli
Kazım Dirik
Yenibağarası
09:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Tahsin Yazıcı
Ali Fuat Cebesoy
09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Küçükbahçe
10:00 - 14:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı
09:30 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Çömlekçi
Karaburç
Suludere
Aydoğdu
Çanakçı
Başaran
09:00 - 15:00
KINIK / İZMİR
Poyracık
09:00 - 12:00
KONAK / İZMİR
Fevzi Paşa
09:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Ahmetbeyli
09:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Seyrekli
Yeniköy
10:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Akarca
Tepecik
Sığacık
Hıdırlık
09:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Dallık
09:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Atatürk
Yemişlik
Yedi Eylül
Tepeköy
Karşıyaka
Ertuğrul