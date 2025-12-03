  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir Son dakika: İzmir elektrik kesintisi 3 Aralık Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 3 Aralık Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi:

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy

09:00 - 11:00
BALÇOVA / İZMİR
Onur

11:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Havuzbaşı

10:30 - 13:30
BERGAMA / İZMİR
Atatürk

09:30 - 15:30
BEYDAĞ / İZMİR
Karaoba
Kurudere

09:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Karaçam

09:30 - 13:00
BUCA / İZMİR
Laleli
Hürriyet
Güven

13:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Reisdere

09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Şirintepe
Köyiçi
Yakakent
Güzeltepe

09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Hacıveli
Kazım Dirik
Yenibağarası

09:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Tahsin Yazıcı
Ali Fuat Cebesoy

09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Küçükbahçe

10:00 - 14:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı

09:30 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Çömlekçi
Karaburç
Suludere
Aydoğdu
Çanakçı
Başaran

09:00 - 15:00
KINIK / İZMİR
Poyracık

09:00 - 12:00
KONAK / İZMİR
Fevzi Paşa

09:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Ahmetbeyli

09:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Seyrekli
Yeniköy

10:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Akarca
Tepecik
Sığacık
Hıdırlık

09:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Dallık

09:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Atatürk
Yemişlik
Yedi Eylül
Tepeköy
Karşıyaka
Ertuğrul

