Anne ve babasına pusu kurdu! Garaj kapısı açılır açılmaz...

The New York Post gazetesinde yer alan habere göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Simi Vadisi bölgesinde 63 yaşındaki Dr. Eric Cordes ve 66 yaşındaki eşi Vicki Schiller, kendi evlerinde oğulları Keith Cordes tarafından pusuya düşürülerek öldürüldü.

AİLESİNE PUSU KURDU

Komşu Mike Hylton'ın The Post'a yaptığı açıklamaya göre, oğul Cordes anne ve babasının evinin önünden arabayla geçti ve ardından "doğru anı" beklemek için saklandı.

Komşu, "Keith Cordes (yerel saatle) 11.25'te evin önünden arabayla geçti, adeta bir prova sürüşü gibiydi. Sonra bir yere geçip bekledi." ifadelerini kullandı.