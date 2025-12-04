İzmir elektrik kesintisi 4 Aralık Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik bugün kesinti yaşanacak ilçeler paylaştı. İşte 4 Aralık Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK PERŞEMBE
10:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Hacıömerli
Kalabak
09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Fatih
09:00 - 15:00
BEYDAĞ / İZMİR
Sarıkaya
09:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Karaçam
13:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Barış
Vali Rahmi Bey
10:00 - 15:00
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı
10:00 - 12:00
FOÇA / İZMİR
Mustafa Kemal Atatürk
13:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Salih Omurtak
09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Küçükbahçe
09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet
13:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Tuzcu
14:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Kemalpaşa
Mithatpaşa
10:00 - 14:00
MENEMEN / İZMİR
9 Eylül
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kayaköy
İlkkurşun
09:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Küçükkemerdere