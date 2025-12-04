  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İzmir elektrik kesintisi 4 Aralık Perşembe

İzmir elektrik kesintisi 4 Aralık Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 4 Aralık Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK PERŞEMBE

10:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Hacıömerli
Kalabak

09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Fatih

09:00 - 15:00
BEYDAĞ / İZMİR
Sarıkaya

09:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Karaçam

13:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Barış
Vali Rahmi Bey

10:00 - 15:00
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan

10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı

10:00 - 12:00
FOÇA / İZMİR
Mustafa Kemal Atatürk

13:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Salih Omurtak

09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Küçükbahçe

09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet

13:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Tuzcu

14:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Kemalpaşa
Mithatpaşa

10:00 - 14:00
MENEMEN / İZMİR
9 Eylül

09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kayaköy
İlkkurşun

09:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Küçükkemerdere

