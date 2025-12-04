İzmir elektrik kesintisi 4 Aralık Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik bugün kesinti yaşanacak ilçeler paylaştı. İşte 4 Aralık Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...