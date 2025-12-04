İzmir'de suç örgütüne hava destekli operasyon: Çok sayıda gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince yürütülen soruşturmada, Yunanistan'da cezaevinde bulunan örgüt lideri Sercan Sayal ile yurt dışındaki diğer yöneticilerin, sosyal medya hesaplarından örgüte sempati kazandırmayı amaçlayan paylaşımlar yaptıkları belirlendi.

Böylece çocukların suça teşvik edildiği ve propaganda yoluyla örgüt üyesi olmaya elverişli hale getirildikleri tespit edildi. Teknik ve fiziki takip sonrası sabah saatlerinde merkez ilçeler ile Çeşme, Tire, Torbalı, Menemen ve Kemalpaşa ilçelerinde hava destekli operasyon düzenlendi.