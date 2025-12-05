Çocukları suça teşvik eden örgüte operasyon

İzmir'de Yunanistan'da tutuklu bulunan Sercan Sayal'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne sempati kazandırarak eleman temin etmeye çalışan ve özellikle çocukları hedef alan örgüt üyelerine yönelik operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada, çocukların suça teşvik edildiği ve propaganda yoluyla örgüt üyesi olmaya elverişli hale getirildikleri tespit edildi. Teknik ve fiziki takip sonrası sabah saatlerinde merkez ilçeler ile Çeşme, Tire, Torbalı, Menemen ve Kemalpaşa ilçelerinde hava destekli operasyon düzenlendi. Yaklaşık 100 ekibin katıldığı operasyonda 29 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.