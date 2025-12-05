İzmir'de hayat kurtaran şok

İzmir'de meydan, metro istasyonu, vapur iskelesi, otobüs aktarma merkezleri, büyük çarşılar gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu 20 bölgeye Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) şok cihazları yerleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, bakanlık ve ASELSAN işbirliğiyle Türk mühendisler tarafından milli imkanlarla üretilen bu cihazların ani kalp durmalarında sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar hayat kurtaracağını söyledi.