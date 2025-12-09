Haberler İzmir İzmir Metrosu'nda arıza! Bu hatlar arası ulaşım ESHOT'la oluyor İzmir Metrosu'nda arıza! Bu hatlar arası ulaşım ESHOT'la oluyor Son dakika İzmir haberleri... İzmir Metrosu’nda meydana gelen teknik aksaklık nedeniyle seferlerde gecikme yaşanıyor. Yapılan açıklamada bir hatta ulaşım ESHOT araçları ile sağlanıyor. HABER MERKEZİ









Son dakika İzmir haberler... İzmir Metro tarafından yapılan açıklamada sabah saatlerinde teknik arıza yaşandığı belirtildi. Güzergah üzerindeki yolcular için ulaşımın bir bölümünde ek otobüs desteği verildi. Ekipler arızayı gidermek için çalışma yürütüyor.



İşte o duyuru:

İzmir Metrosu'nda arıza: Bu hatlar arası ulaşım ESHOT'la sağlanıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşanan aksama sonrası kamuoyuna bilgilendirme yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen açıklamada Narlıdere Kaymakamlık – Sanayi arası seferlerin teknik nedenlerle gecikmeli sürdüğü, Sanayi – Evka 3 istasyonları arasında ise ulaşımın ESHOT desteği ile sağlandığı belirtildi.