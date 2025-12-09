İzmir Metrosu'nda arıza! Bu hatlar arası ulaşım ESHOT'la oluyor

Son dakika İzmir haberler... İzmir Metro tarafından yapılan açıklamada sabah saatlerinde teknik arıza yaşandığı belirtildi. Güzergah üzerindeki yolcular için ulaşımın bir bölümünde ek otobüs desteği verildi. Ekipler arızayı gidermek için çalışma yürütüyor.
İşte o duyuru:
İzmir Metrosu'nda arıza: Bu hatlar arası ulaşım ESHOT'la sağlanıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşanan aksama sonrası kamuoyuna bilgilendirme yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen açıklamada Narlıdere Kaymakamlık – Sanayi arası seferlerin teknik nedenlerle gecikmeli sürdüğü, Sanayi – Evka 3 istasyonları arasında ise ulaşımın ESHOT desteği ile sağlandığı belirtildi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
İzmir Metrosu'nda meydana gelen teknik arızanın giderilmesi için ekiplerin bölgede kesintisiz çalışma yürüttüğü duyuruldu. İzmir'de bugün yola çıkacak yolcular bu uyarıya göre planlamalarını yapmalı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konuya dair şu açıklama geldi:
"Sayın Yolcularımız, İzmir Metro'da teknik bir nedenle seferlerimiz Narlıdere Kaymakamlık-Sanayi arası gecikmeli olarak devam etmektedir.
Sanayi-Evka 3 arası ulaşım ESHOT desteği ile sağlanmaktadır. Ekiplerimiz sorunun giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir."