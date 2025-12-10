  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 10 Aralık Çarşamba

İzmir elektrik kesintisi 10 Aralık Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi bölgelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri açıkladı. İşte 10 Aralık Çarşamba günü İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 10 Aralık Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler...



10 Aralık Çarşamba 2025


BAYRAKLI / İZMİR

Adalet

Tepekule

9:00 - 15:00

BERGAMA / İZMİR

Fevzipaşa

9:00 - 15:00

ÇİĞLİ / İZMİR

Uğur Mumcu
İnönü

9:30 - 15:30

BUCA / İZMİR

Karacaağaç

Demirci

Oğlananası Atatürk

Kırklar

18:00 - 20:00

BORNOVA / İZMİR

Erzene

20:00 - 22:00

Evka 4

9:00 - 13:00

DİKİLİ / İZMİR

Gazipaşa

Salimbey

9:00 - 15:00

URLA / İZMİR

Torasan

9:00 - 16:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Kuvvetli

İnönü

Günlüce

9:00 - 15:00

Cevizalan

Kutlubeyler

Üçkonak

Gerçekli

Bucak

Birgi

10:00 - 14:00



KEMALPAŞA / İZMİR

Akalan

Sütçüler

Çambel

14:00 - 16:00

DİKİLİ / İZMİR

Gazipaşa

9:00 - 11:00

BALÇOVA / İZMİR

İnciraltı

Bahçelerarası

11:00 - 13:00

İnciraltı

10:00 - 16:00

DİKİLİ / İZMİR

Denizköy

13:00 - 15:00

BALÇOVA / İZMİR

Bahçelerarası

13:00 - 15:00

Bahçelerarası

9:00 - 16:00

MENDERES / İZMİR

Ahmetbeyli

10:00 - 18:00

URLA / İZMİR

Balıklıova

9:00 - 15:00



SEFERİHİSAR / İZMİR

Atatürk

Cumhuriyet

Kavakdere

10:00 - 16:00

KONAK / İZMİR

Alsancak

Umurbey

10:00 - 16:00

Alsancak

9:00 - 15:00

KİRAZ / İZMİR

Ovacık

9:00 - 11:00

KONAK / İZMİR

Akın Simav

Turgut Reis

11:00 - 13:00

Mithatpaşa

Murat Reis

10:00 - 16:30

KİRAZ / İZMİR

Ovacık

13:00 - 15:00



KONAK / İZMİR

Murat Reis

9:30 - 15:30

KİRAZ / İZMİR

Saçlı

15:00 - 17:00

KONAK / İZMİR

Turgut Reis

Barbaros

9:30 - 15:30

ÇEŞME / İZMİR

İsmet İnönü

Musalla

9:00 - 13:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Umut

Yüzbaşı Şerafettin

Gazi

9:00 - 15:00

KARABURUN / İZMİR

Kösedere

İnecik

Eğlenhoca

Saip

Anbarseki

Mordoğan

14:00 - 18:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Ali Fuat Erden

Limontepe

10:30 - 13:00



ÇEŞME / İZMİR

16 Eylül

Cumhuriyet

9:00 - 14:00

BORNOVA / İZMİR

Çiçekli

11:00 - 16:00

Çiçekli

13:00 - 18:00

Yakaköy

9:30 - 15:30

KEMALPAŞA / İZMİR

Yukarıkızılca Merkez

Nazarköy

Soğukpınar

Çiniliköy

9:00 - 16:00

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA