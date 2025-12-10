İzmir elektrik kesintisi 10 Aralık Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 10 Aralık Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler...
10 Aralık Çarşamba 2025
BAYRAKLI / İZMİR
Adalet
Tepekule
9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Fevzipaşa
9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Uğur Mumcu
İnönü
9:30 - 15:30
BUCA / İZMİR
Karacaağaç
Demirci
Oğlananası Atatürk
Kırklar
18:00 - 20:00
BORNOVA / İZMİR
Erzene
20:00 - 22:00
Evka 4
9:00 - 13:00
DİKİLİ / İZMİR
Gazipaşa
Salimbey
9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Torasan
9:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kuvvetli
İnönü
Günlüce
9:00 - 15:00
Cevizalan
Kutlubeyler
Üçkonak
Gerçekli
Bucak
Birgi
10:00 - 14:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Akalan
Sütçüler
Çambel
14:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Gazipaşa
9:00 - 11:00
BALÇOVA / İZMİR
İnciraltı
Bahçelerarası
11:00 - 13:00
İnciraltı
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Denizköy
13:00 - 15:00
BALÇOVA / İZMİR
Bahçelerarası
13:00 - 15:00
Bahçelerarası
9:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Ahmetbeyli
10:00 - 18:00
URLA / İZMİR
Balıklıova
9:00 - 15:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Atatürk
Cumhuriyet
Kavakdere
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Alsancak
Umurbey
10:00 - 16:00
Alsancak
9:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Ovacık
9:00 - 11:00
KONAK / İZMİR
Akın Simav
Turgut Reis
11:00 - 13:00
Mithatpaşa
Murat Reis
10:00 - 16:30
KİRAZ / İZMİR
Ovacık
13:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Murat Reis
9:30 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Saçlı
15:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Turgut Reis
Barbaros
9:30 - 15:30
ÇEŞME / İZMİR
İsmet İnönü
Musalla
9:00 - 13:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Umut
Yüzbaşı Şerafettin
Gazi
9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Kösedere
İnecik
Eğlenhoca
Saip
Anbarseki
Mordoğan
14:00 - 18:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Ali Fuat Erden
Limontepe
10:30 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
16 Eylül
Cumhuriyet
9:00 - 14:00
BORNOVA / İZMİR
Çiçekli
11:00 - 16:00
Çiçekli
13:00 - 18:00
Yakaköy
9:30 - 15:30
KEMALPAŞA / İZMİR
Yukarıkızılca Merkez
Nazarköy
Soğukpınar
Çiniliköy
9:00 - 16:00