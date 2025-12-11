GDZ Elektrik uyardı! İzmir elektrik kesintisi 11 Aralık Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 11 Aralık Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler...
11 Aralık Perşembe 2025
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu
9:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Göçbeyli
9:00 - 15:00
Fevzipaşa
Atatürk
9:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Hacı İsa
Yaka
Yeni
9:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Kırklar
Doğancılar
9:00 - 13:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
Fatih
10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Hacıveli
Atatürk
Fevzi Çakmak
Fevzipaşa
İsmetpaşa
Kazım Dirik
Kemal Atatürk
Koca Mehmetler
Mustafa Kemal Atatürk
Yenibağarası
Yeniköy
14:00 - 18:00
ALİAĞA / İZMİR
Bahçedere
Yüksekköy
Aşağışakran
Yenişakran
Şakran Hasbi Efendi
Kapukaya
9:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Sarnıçköy
Yakaköy
Beşyol
Karaçam
Kurudere
9:00 - 17:00
Karaçam
9:00 - 10:00
BALÇOVA / İZMİR
Bahçelerarası
10:00 - 18:00
URLA / İZMİR
Balıklıova
10:00 - 14:00
DİKİLİ / İZMİR
Merdivenli
11:00 - 13:00
BALÇOVA / İZMİR
İnciraltı
13:00 - 15:00
BALÇOVA / İZMİR
İnciraltı
9:00 - 13:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Abdi İpekçi
İhsan Alyanak
14:00 - 18:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Abdi İpekçi
10:00 - 16:00
General Kazım Özalp
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Alsancak
Umurbey
10:00 - 11:00
TİRE / İZMİR
İhsaniye
Dallık
Dağdere
Çiniyeri
Somak
Yamandere
Boynuyoğun
Toki
Adnan Menderes
Dibekçi
Karaca Ali
Dündarlı
Işıklı
Küçükburun
Küçükkemerdere
Küçükkömürcü
Kürdüllü
Dere
Duatepe
Çeriközü
Cambazlı
Büyükkömürcü
Büyükkemerdere
10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Toki
Adnan Menderes
9:00 - 14:00
BORNOVA / İZMİR
Yakaköy
13:00 - 18:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Horzum
9:00 - 17:00
Gölcük
Süleyman Demirel
10:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Orhanlı
Cumhuriyet
Kuyucak
Turabiye
Tepecik
Atatürk
Kavakdere
Beyler
10:00 - 16:00
Kavakdere
9:00 - 10:00
MENDERES / İZMİR
Görece Cumhuriyet
Ata
Hürriyet
17:00 - 18:00
Hürriyet
Görece Cumhuriyet
Ata
9:00 - 13:00
Gazipaşa
Ata
Sevgi
Hürriyet
9:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Yağlar
Karaman
9:30 - 15:30
BERGAMA / İZMİR
Kurtuluş
Barbaros
İslamsaray
Talatpaşa
Turabey
Ulucamii
9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
İskele
Merkez
10:30 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Karaman
9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Merkez
10:00 - 16:30
KİRAZ / İZMİR
Suludere
Aydoğdu
Başaran
Çanakçı
Çömlekçi
Karaburç
9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Merkez
9:30 - 14:30
TİRE / İZMİR
Turan
Ketenci
Kaplan
Bahariye
Dumlupınar
Ertuğrul
11:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Altınoluk
Çayağzı
Karaburç
Sarıkaya
9:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Kürdüllü
Çiniyeri
9:00 - 15:00
ÇEŞME / İZMİR
İsmet İnönü
12:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Cüneytbey
9:30 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Yalı
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Yeşilova
10:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Gümüldür İnönü
Gümüldür Fevzi Çakmak
16:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Yukarıkızılca Merkez
Nazarköy
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Maruflar
9:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Aşağıkızılca
13:30 - 16:30
KEMALPAŞA / İZMİR
Ören 75. Yıl Cumhuriyet
9:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Atatürk
Ertuğrul
Karşıyaka
Tepeköy
Yedi Eylül
Yemişlik
9:00 - 14:00
Tepeköy
Mustafa Kemal Atatürk
Muratbey
Torbalı
Karşıyaka
Ertuğrul
Cumhuriyet
Atatürk
11:00 - 17:00
Arslanlar
Havuzbaşı
Taşkesik
Yeni
Yedi Eylül
Şehitler
Karşıyaka
Eğerci
Çaybaşı
13:00 - 17:00
Dirmil
Gazi Mustafa Kemal
Ormanköy
Çınardibi
Dernekli
Osmanlar
Bayramlı
Düverlik
Helvacı
Balcılar
Kamberler
Yenikurudere
12:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
Zeytinlik
Esatpaşa
İncirli Pınar
Irmak
Kazımpaşa
Ulus
9:00 - 12:00
Yanıkköy
9:00 - 12:00
ALİAĞA / İZMİR
Yüksekköy
Aşağışakran
Bahçedere
Kapukaya
Şakran Hasbi Efendi
Yenişakran
10:30 - 16:30
URLA / İZMİR
Ovacık
Çamlı
Yenice
Bademler
1:00 - 1:30