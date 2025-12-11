  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir GDZ Elektrik uyardı! İzmir elektrik kesintisi 11 Aralık Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi bölgelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri açıkladı. İşte 11 Aralık Perşembe günü İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 11 Aralık Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler...

11 Aralık Perşembe 2025

BAYRAKLI / İZMİR

Mansuroğlu

9:00 - 16:00

BERGAMA / İZMİR

Göçbeyli

9:00 - 15:00

Fevzipaşa

Atatürk

9:00 - 15:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Cumhuriyet

10:00 - 16:00

URLA / İZMİR

Hacı İsa

Yaka

Yeni

9:00 - 17:00

BUCA / İZMİR

Kırklar

Doğancılar

9:00 - 13:00

ALİAĞA / İZMİR

B. Hayrettin Paşa

Fatih

10:00 - 16:00

FOÇA / İZMİR

Hacıveli

Atatürk

Fevzi Çakmak

Fevzipaşa

İsmetpaşa

Kazım Dirik

Kemal Atatürk

Koca Mehmetler

Mustafa Kemal Atatürk

Yenibağarası

Yeniköy

14:00 - 18:00

ALİAĞA / İZMİR

Bahçedere

Yüksekköy

Aşağışakran

Yenişakran

Şakran Hasbi Efendi

Kapukaya
9:00 - 17:00

BORNOVA / İZMİR

Sarnıçköy

Yakaköy

Beşyol

Karaçam

Kurudere

9:00 - 17:00

Karaçam

9:00 - 10:00

BALÇOVA / İZMİR

Bahçelerarası

10:00 - 18:00

URLA / İZMİR

Balıklıova

10:00 - 14:00

DİKİLİ / İZMİR

Merdivenli

11:00 - 13:00

BALÇOVA / İZMİR

İnciraltı


13:00 - 15:00

BALÇOVA / İZMİR

İnciraltı

9:00 - 13:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Abdi İpekçi

İhsan Alyanak

14:00 - 18:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Abdi İpekçi

10:00 - 16:00

General Kazım Özalp

10:00 - 16:00

KONAK / İZMİR

Alsancak

Umurbey

10:00 - 11:00

TİRE / İZMİR

İhsaniye

Dallık

Dağdere

Çiniyeri

Somak

Yamandere

Boynuyoğun

Toki

Adnan Menderes

Dibekçi

Karaca Ali

Dündarlı

Işıklı

Küçükburun

Küçükkemerdere

Küçükkömürcü

Kürdüllü

Dere

Duatepe

Çeriközü

Cambazlı

Büyükkömürcü

Büyükkemerdere

10:00 - 16:00

TİRE / İZMİR

Toki

Adnan Menderes

9:00 - 14:00

BORNOVA / İZMİR

Yakaköy

13:00 - 18:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Horzum

9:00 - 17:00

Gölcük

Süleyman Demirel

10:00 - 16:00

SEFERİHİSAR / İZMİR

Orhanlı

Cumhuriyet

Kuyucak

Turabiye

Tepecik

Atatürk

Kavakdere

Beyler

10:00 - 16:00

Kavakdere

9:00 - 10:00

MENDERES / İZMİR

Görece Cumhuriyet

Ata

Hürriyet

17:00 - 18:00

Hürriyet

Görece Cumhuriyet

Ata

9:00 - 13:00

Gazipaşa

Ata

Sevgi

Hürriyet

9:00 - 15:00

KİRAZ / İZMİR

Yağlar

Karaman

9:30 - 15:30

BERGAMA / İZMİR

Kurtuluş

Barbaros

İslamsaray

Talatpaşa

Turabey

Ulucamii

9:00 - 15:00



KARABURUN / İZMİR

İskele

Merkez

10:30 - 17:00
KİRAZ / İZMİR

Karaman

9:00 - 15:00

KARABURUN / İZMİR

Merkez

10:00 - 16:30

KİRAZ / İZMİR

Suludere

Aydoğdu

Başaran

Çanakçı

Çömlekçi

Karaburç

9:00 - 15:00

KARABURUN / İZMİR

Merkez

9:30 - 14:30


TİRE / İZMİR

Turan

Ketenci

Kaplan

Bahariye

Dumlupınar

Ertuğrul


11:00 - 17:00

KİRAZ / İZMİR

Altınoluk

Çayağzı

Karaburç

Sarıkaya

9:00 - 15:00

TİRE / İZMİR

Kürdüllü

Çiniyeri

9:00 - 15:00

ÇEŞME / İZMİR

İsmet İnönü

12:00 - 15:00

MENDERES / İZMİR

Cüneytbey

9:30 - 13:00

ÇEŞME / İZMİR

Yalı

10:00 - 16:00


BAYINDIR / İZMİR

Yeşilova

10:00 - 16:00

MENDERES / İZMİR

Gümüldür İnönü

Gümüldür Fevzi Çakmak

16:00 - 17:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Yukarıkızılca Merkez

Nazarköy

10:00 - 16:00

BERGAMA / İZMİR

Maruflar

9:00 - 12:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Aşağıkızılca

13:30 - 16:30

KEMALPAŞA / İZMİR

Ören 75. Yıl Cumhuriyet

9:00 - 14:00

TORBALI / İZMİR

Atatürk

Ertuğrul

Karşıyaka

Tepeköy

Yedi Eylül

Yemişlik

9:00 - 14:00

Tepeköy

Mustafa Kemal Atatürk

Muratbey

Torbalı

Karşıyaka

Ertuğrul

Cumhuriyet

Atatürk

11:00 - 17:00

Arslanlar

Havuzbaşı

Taşkesik

Yeni

Yedi Eylül

Şehitler

Karşıyaka

Eğerci

Çaybaşı

13:00 - 17:00

Dirmil

Gazi Mustafa Kemal

Ormanköy

Çınardibi

Dernekli

Osmanlar

Bayramlı

Düverlik

Helvacı

Balcılar

Kamberler

Yenikurudere


12:00 - 13:00

MENEMEN / İZMİR

Zeytinlik

Esatpaşa

İncirli Pınar

Irmak

Kazımpaşa

Ulus

9:00 - 12:00

Yanıkköy

9:00 - 12:00


ALİAĞA / İZMİR

Yüksekköy

Aşağışakran

Bahçedere

Kapukaya

Şakran Hasbi Efendi

Yenişakran

10:30 - 16:30

URLA / İZMİR

Ovacık

Çamlı

Yenice

Bademler
1:00 - 1:30

