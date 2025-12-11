İzmir’de büyük kazı! 2 bin 200 yıllık mermer tanrıça başı bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesinin Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasındaki 'Ana Tanrıça Kenti' olarak bilinen Metropolis Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yürütülen ve 1989'da başlayan kazılar, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı Belediyesi ve Sabancı Vakfı'nın desteğiyle sürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek'in öncülüğünde yürütülen kazılarda, çok sayıda anıtsal yapı gün yüzüne çıkarıldı. Bu yılki kazılarda Helenistik Dönem'e ait 2 bin 200 yıllık mermer tanrıça başı bulundu.

Helenistik Dönem'e ait bir tanrıça başı bulduk. Bu, mermerden yontulmuş, bir heykelin baş kısmı. Bizim için önemli bir eser vurgusu yapan Prof. Dr. Aybek, " Çünkü Helenistik Dönem'e ait heykelcilikle ilgili hem teknik hem de estetik bakımından önemli bilgiler veriyor. Kazı yaptığımız alan Roma Dönemi'nde inşa edilmiş bir yapı. Ancak Helenistik Dönem'e ait malzemeler kullanılmış. Burada daha önce keşfettiğimiz birçok buluntu, bunu gösteriyor. Bu heykel de büyük ihtimalle Helenistik Dönem'de meclis yapısı ve çevresinde yer alan, anıtsal onurlandırma heykelleri ile birlikte sergileniyordu. Heykel günümüzden 2 bin 200 yıl öncesine tarihlendirilebilir" dedi.