İzmir'de hukuksuz cezayı mahkeme durdurdu İzmir'in Seferihisar ilçesinde Abdullah Öztürk'ün evinde ruhsata aykırı eklentilere ilişkin belediye tarafından uygulanan idari para cezası, İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi'nin emsal niteliğindeki kararıyla iptal edildi.









Seferihisar'da yaşayan Abdullah Öztürk, bahçeli evinin bodrumu ile bitişiğine kapalı alanlar ve çeşitli eklentiler inşa etti. CHP'li Seferihisar Belediyesi, ruhsatsız eklentiler nedeniyle Öztürk'e 292 bin 634,47 TL tutarında idari para cezası kesti. Öztürk'ün cezayı ödememesi üzerine haciz işlemleri başlatıldı. Belediye ayrıca Öztürk hakkında adli makamlara da suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Seferihisar 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'İmar kirliliğine neden olma' suçundan dava açıldı.

10 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, 17 Ekim 2023 tarihinde verdiği kararla, Öztürk hakkında ertelemeli 10 ay hapis cezası verdi. Abdullah Öztürk, avukatı Ömer Faruk Alabay aracılığıyla belediyenin kestiği para cezasının iptali için konuyu idari yargıya taşıdı. İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Öztürk'ün avukatı Alabay, savunmasında, 'İmar kirliliğine neden olma' suçundan ceza mahkemesince mahkumiyet kararı verildiğini belirtip, İmar Kanunu'nun 42/7 maddesinin tahsil edilen idari para cezalarının aynı eylem nedeniyle ceza yargılaması sonucu mahkum olanlara geri iade edilmesini öngördüğüne dikkat çekti. Avukat Alabay, para cezasını önce ödeyip daha sonra iadesini istemenin de gereksiz bir prosedür olacağına dikkat çekip, idari para cezasının iptalini istedi. Davalı belediye ise "Henüz para cezasının tahsil edilmediğini, idari para cezasının usulüne uygun düzenlendiğini" belirterek davanın reddinin gerektiğini savundu.