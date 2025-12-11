İzmir'de uçakta kayıp çanta davası

İzmir'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Almanya'dan annesi ve kardeşi ile birlikte gayrimenkul satın almak için gelen ve yanında döviz bulunan genç iş insanı E.K. uçaktan inerken, hostes H.L.'nin de çantasını yanlışlıkla aldı.
Durumu fark eden hostes, uçakta en önde oturan ve yolcu listesinden çantayı almış olabileceğini tahmin ettiği E.K.'yi aradı. Hemen çantayı fark eden, E.K, apar topar Adnan Menderes Havalimanı'na gelerek çantayı hostes H.L'ye teslim etti. Çantasını eksiksiz olarak teslim aldığını beyan eden H.L., 24 saat sonra çantasında 200 lira olduğunu ve 190 lirasının çalındığını iddia ederek Savcılığa başvurdu.
'EMSAL BİR DAVA OLACAK'
Bu iddia sonrası dava açılan milyoner gurbetçiye 6 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Karara itiraz eden E.K'nin avukatları kararı bozdurdu. Ancak ceza 2 yıl 4 aya düştü. Bu karara da itiraz eden E.K ve avukatları durumu Yargıtay'a taşıdı.
Avukat Ensar Miktat Sağır
Ailenin avukatı Ensar Miktat Sağır ise "Oldukça ilginç bir dava. Hukuk fakültelerinde ders olarak gösterilecek emsal bir dava olarak kayıtlara geçecektir. Bir kişi milyonlarca liralık yatırım için yurt dışından İzmir'e geliyor. Uçaktan yanlışlıkla aldığı bir çantadan 190 lira çaldığı iddiası ile geriye dönüşü olmayacak 6 yıl üstü bir cezaya çarptırılıyor. Mahkeme kararına itirazlarımız sürüyor ve inanıyorum ki karar bozulacak ve müvekkilim E.K'nin beraatını kazanacağız' dedi.