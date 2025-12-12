İşçiler yarım gün iş bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN, İZTEK ve Egeşehir'de aylardır süren ödeme krizi ve işten çıkartılmak üzere havuza alınan 300'den fazla işçinin işlerine geri alınması talebi nedeniyle başlayan eylemler 4'üncü gününde de devam etti. İlk olarak geçtiğimiz pazartesi günü 'Çıplak Maaşa Çıplak Ayak Yürüyüşü' düzenleyen işçiler, eylemin 4'üncü gününde yarım gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Yine Konak Pier'den Kültürpark Basmane Kapısı önüne kadar yürüyen işçiler, sloganlarla Fevzipaşa Caddesi'nde kortej oluşturdu.