Son dakika: İZSU duyurdu: İzmir'in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi | 13 Aralık Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR SU KESİNTİSİ 13 ARALIK CUMARTESİ
KONAK BOĞAZİÇİ, CENGİZ TOPEL, EMİR SULTAN, GÜNEY, HUZUR
13.12.2025 saat 14:35 ile 16:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK FERAHLI, İSMET PAŞA, LALE, MEHTAP, MİLLET, MURAT, SAYGI, ULUBATLI, YENİDOĞAN
13.12.2025 saat 14:15 ile 19:15 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, TURABİYE
13.12.2025 saat 16:07 ile 18:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR AKARCA
13.12.2025 saat 15:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE YENİ
13.12.2025 saat 13:40 ile 16:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA KUŞÇULAR
13.12.2025 saat 12:50 ile 15:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.