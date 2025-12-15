İzmir Efes’te 'sıra dışı' buluntu: Kazı çalışmalarında ortaya çıkarıldı





Roma döneminde bu kültürle ilgili büyük anıtsal yapılar inşa edildiğini, bunlardan en önemlilerinden birinin yine Efes'teki Liman Hamamı olduğunu ifade eden Aybek, şunları kaydetti:



"Yaklaşık 70 bin metrekare bir alana sahip, Roma dünyasının en büyük yapılarından biri ama bunlar kamusal yapılar ve kalabalık kitlelere hizmet veriyorlar. Bunun dışında ev kullanımına yönelik küçük küvetler de var. Bu küvet onlardan biri. Sıra dışı bir buluntu çünkü her zaman rastlayabileceğimiz bir eser değil. Yamaç Evler'e ait olduğunu değerlendiriyoruz. M.S. 1. yüzyılda kullanılmış olmalı. Biz bunu tiyatro çalışmaları sırasında tespit ettik. Boyutları bakımından evde kullanıldığını değerlendiriyoruz."



ZENGİN AİLELERİN BANYO KÜVETİ ÇEŞME YALAĞI OLARAK KULLANILMIŞ

Aybek, antik dönemde küvet ve tekne tipi lahitlerin de bulunduğunu ancak eserin boyutları ve derinliği nedeniyle bir banyo küveti olduğunun açıkça anlaşıldığını vurguladı.