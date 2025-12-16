42 yılla aranan hırsız yakalandı

İZMİR'DE polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler esnasında şüphe üzerine durdurulan B.C.İ. isimli şahsın yapılan kimlik sorgusunda; "hırsızlık" suçundan arandığı ve hakkında 42 yıl 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan B.C.İ. adli mercilere teslim edildi.