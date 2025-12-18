İzmir’de 80 milyonluk ‘usulsüzlük’ suçlaması

EĞLENCE sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan Ata Karataş (50), şirket hesaplarından bilgisi dışında 80 milyon liranın usulsüz şekilde başka hesaplara aktarıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Karataş, durumu fark etmesinin ardından polise başvurarak E.K., S.S., M.F. ve S.K.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan soruşturmanın ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.