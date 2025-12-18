İZSU’nun dev filo ihalesi tartışmalara neden oldu!

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 63 adet iş aracı kiralama hizmet alımı ihalesine 4 firma katıldı. Tureks Turizm ihaleye 422 milyon 994 bin 490 TL fiyat vererek katılırken, diğer 3 firmanın teklifleri ise dikkat çekti. Ayşah İnşaat, Aksela İnşaat ve Tunç Kurumsal Hizmetler ihaleye çok küçük rakamlar sundu. 3 firmanın şikayet amaçlı ihaleye katıldığı aktarıldı. İZSU yetkilileri, kurumu yanıltmak amaçlı ihaleye katılımlardan şikayetçi olabileceklerini ve firmaları ihalelerden yasaklı hale gelebileceğini dile getirdi. 1 yıl süreyle kiralanacak 63 adet iş aracının su ve kanalizasyon hizmetlerinde kullanılması planlanıyor. AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, "Son iki yılda araç kiralama için farklı ihaleler gerçekleştirilmiş, harcanan para KDV dahil 3 milyar 251 milyon 907 bin TL olmuştur. Bununla birlikte bu kadar kiralık araç idareye yetmemiş olacak ki 17.12.2025 tarihinde 63 adet iş aracı kiralama hizmet alımı ihale edilecektir" ifadelerini kullandı.