Son dakika: İZSU uyardı: İzmir'in bu ilçelerinde saatler sürecek su kesintisi 19 Aralık Cuma

Son dakika İzmir haberleri... Su ve elektrik kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 19 Aralık Cuma İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR SU KESİNTİSİ 19 ARALIK CUMA
BORNOVA MERKEZ, SERİNTEPE
19.12.2025 saat 07:09 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ESENTEPE, FAHRETTİN ALTAY, GENERAL KAZIM ÖZALP, MUAMMER AKAR, ÜÇKUYULAR
19.12.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ATA
19.12.2025 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ EMMİOĞLU, UMURBEY
19.12.2025 saat 10:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ HÜRRİYET
19.12.2025 saat 09:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE KAHRAT
19.12.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI YOĞURTÇULAR
19.12.2025 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
URLA KALABAK, M.FEVZİ ÇAKMAK, ZEYTİNALANI
19.12.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.