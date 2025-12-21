İzmir’de 74 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan fiber lastik botta, 14'ü çocuk 34 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Çeşme ilçesinde de Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, Mersinli Koyu mevkisinde 11'i çocuk 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.