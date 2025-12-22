GDZ Elektrik duyurdu! İzmir’in o ilçelerinde elektrik kesintisi 22 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
22 Aralık Pazartesi 2025
BERGAMA / İZMİR
Şakran Sayfiye
Zeytindağ
10:00 - 16:00
Pınarköy
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Yusuflu
Buruncuk
Yakacık
Fatih
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Salimbey
Gazipaşa
10:00 - 13:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahçelievler
9:00 - 15:00
Cumhuriyet
9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Yıldız
9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık
9:00 - 15:00
Uğur Mumcu
Ahmet Efendi
9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Koyuneli
İsmailli
10:00 - 16:00
Göçbeyli
10:00 - 16:00
Bölcek ( Göçbeyli Yolu )
Göçbeyli
10:00 - 18:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Aydınlıkevler
10:00 - 18:00
İzkent
Esentepe
10:00 - 18:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet
9:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Tepecik
Turabiye
Cumhuriyet
Orhanlı
Atatürk
Kavakdere
Beyler
9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Zafer
Anafartalar
10:00 - 12:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Ulamış
9:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Gazi Osman Paşa
Tuna
12:00 - 14:00
Karacaoğlan
9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
9:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Necati Uza
Çırpı Cami
İbrahimçavuş
Mektep
9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÇEŞME / İZMİR
Şifne
Ardıç
Reisdere
Celal Bayar
9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Çile
9:00 - 13:00
Çukuraltı
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Refet Bele
Kazım Karabekir
10:00 - 16:00
Tahsin Yazıcı
9:00 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Çayağzı
10:00 - 16:30
BORNOVA / İZMİR
Kayadibi
9:00 - 13:00
Karaçam
9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Aydoğdu
Çömlekçi
Çanakçı
Başaran
Suludere
Karaburç
9:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Kurudere
14:00 - 17:00
Sarnıçköy
9:30 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Musabey
Yıldırım
Kesik
85. Yıl Cumhuriyet
Ahıhıdır
Atatürk
Camiikebir
Kazımpaşa
9:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Ahmetli
Yeniköy
Özbey
10:00 - 13:00
Muratbey
Gazi Mustafa Kemal
Karakuyu
14:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Torbalı
10:00 - 11:00
MENEMEN / İZMİR
Kasımpaşa
Esatpaşa
Camiikebir
Ahıhıdır
Zafer
Mermerli
Kazımpaşa
9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Keler
10:00 - 16:00