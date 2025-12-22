Haberler İzmir GDZ Elektrik duyurdu! İzmir'in o ilçelerinde elektrik kesintisi 22 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in bugün hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik bugün yaşanacak planlı kesintileri açıkladı. İşte 22 Aralık Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

22 Aralık Pazartesi 2025

BERGAMA / İZMİR

Şakran Sayfiye

Zeytindağ

10:00 - 16:00

Pınarköy

10:00 - 16:00


BAYINDIR / İZMİR

Yusuflu

Buruncuk

Yakacık

Fatih

10:00 - 16:00


DİKİLİ / İZMİR

Salimbey

Gazipaşa

10:00 - 13:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Bahçelievler

9:00 - 15:00

Cumhuriyet

9:00 - 15:00

BUCA / İZMİR

Yıldız

9:00 - 15:00


ÇİĞLİ / İZMİR

Balatçık

9:00 - 15:00


Uğur Mumcu

Ahmet Efendi

9:00 - 15:00


BERGAMA / İZMİR

Koyuneli

İsmailli


10:00 - 16:00

Göçbeyli

10:00 - 16:00

Bölcek ( Göçbeyli Yolu )

Göçbeyli

10:00 - 18:00

ÇİĞLİ / İZMİR

Aydınlıkevler

10:00 - 18:00

İzkent

Esentepe

10:00 - 18:00


KARŞIYAKA / İZMİR

Cumhuriyet

9:00 - 17:00

SEFERİHİSAR / İZMİR

Tepecik
Turabiye

Cumhuriyet

Orhanlı
Atatürk

Kavakdere

Beyler

9:00 - 15:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Zafer

Anafartalar

10:00 - 12:00

SEFERİHİSAR / İZMİR

Ulamış

9:00 - 13:00

BORNOVA / İZMİR

Gazi Osman Paşa

Tuna

12:00 - 14:00

Karacaoğlan

9:00 - 15:00

KARABURUN / İZMİR

Mordoğan

9:00 - 15:00


BAYINDIR / İZMİR

Necati Uza

Çırpı Cami

İbrahimçavuş

Mektep

9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



ÇEŞME / İZMİR

Şifne

Ardıç

Reisdere

Celal Bayar

9:00 - 17:00


MENDERES / İZMİR

Çile

9:00 - 13:00

Çukuraltı
10:00 - 16:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Refet Bele

Kazım Karabekir

10:00 - 16:00

Tahsin Yazıcı

9:00 - 15:30

KİRAZ / İZMİR

Çayağzı

10:00 - 16:30

BORNOVA / İZMİR

Kayadibi

9:00 - 13:00

Karaçam

9:30 - 16:00

KİRAZ / İZMİR

Aydoğdu

Çömlekçi

Çanakçı

Başaran

Suludere

Karaburç

9:00 - 13:00

BORNOVA / İZMİR

Kurudere

14:00 - 17:00

Sarnıçköy

9:30 - 16:00


MENEMEN / İZMİR

Musabey

Yıldırım

Kesik

85. Yıl Cumhuriyet

Ahıhıdır

Atatürk

Camiikebir

Kazımpaşa

9:00 - 15:00


TORBALI / İZMİR

Ahmetli

Yeniköy

Özbey

10:00 - 13:00

Muratbey

Gazi Mustafa Kemal

Karakuyu

14:00 - 17:00

TORBALI / İZMİR

Torbalı

10:00 - 11:00

MENEMEN / İZMİR

Kasımpaşa

Esatpaşa

Camiikebir

Ahıhıdır

Zafer

Mermerli

Kazımpaşa

9:00 - 17:00

MENDERES / İZMİR

Keler

10:00 - 16:00

