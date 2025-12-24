İzmir'de Karşıyaka Yelken hocasının siyanürlü sonu!

EVİNE BİLE GİTMİYORDU

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekiplerin sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, genç antrenörün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ünlü yelken hocasının siyanür içerek canına kıydığı kaydedildi. Herhangi bir intihar notu bırakmayan Araşlıklar'ın bir süredir bazı sorunlar yaşadığı ve evine dahi gitmediği öğrenildi. Emre Araşlıklar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından Yelken Kulübü tesislerine getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından Araşlıklar gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.