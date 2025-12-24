İzmir'de Karşıyaka Yelken hocasının siyanürlü sonu!

İzmir Karşıyaka Yelken Spor Kulübü'nün başarılı antrenörlerinden Emre Araşlıklar (31) hayatına son verdi. Üzücü olay Mavişehir'de meydana geldi. Araşlıklar'ın kendisine ait kamp sandalyesinde hareketsiz bir şekilde oturduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.
EVİNE BİLE GİTMİYORDU
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekiplerin sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, genç antrenörün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ünlü yelken hocasının siyanür içerek canına kıydığı kaydedildi. Herhangi bir intihar notu bırakmayan Araşlıklar'ın bir süredir bazı sorunlar yaşadığı ve evine dahi gitmediği öğrenildi. Emre Araşlıklar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından Yelken Kulübü tesislerine getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından Araşlıklar gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Sırları ile hiçbir not bırakmadan canına kıyan Araşlıklar'ın ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Geçtiğimiz günlerde yine yaşamına son veren Karşıyaka'nın eski basketbolcularından Ediz Baksi'nün acı haberinin ardından kısa sürede Araşlıklar'ın da kaybı bu üzüntüyü katladı.
Öte yandan, Karşıyaka Yelken Kulübü'ne uzun yıllar hizmet etmiş, birçok sporcunun yetişmesinde emeği bulunan Emre Araşlıklar'ın ölümündeki sır perdesi polis ekiplerince araştırılıyor. Araşlıklar'ın yakın çevresinden de kendisiyle ilgili bilgi toplanıyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.