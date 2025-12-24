İZSU duyurdu! İzmir'in 9 ilçesinde su kesintisi 24 Aralık Çarşamba...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 24 Aaralık Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BORNOVA GÜRPINAR, KEMALPAŞA 24.12.2025 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA AYDOĞDU24.12.2025 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ GÜZELTEPE, ŞİRİNTEPE24.12.2025 saat 09:20 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ İSMETPAŞA, SALİMBEY24.12.2025 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ DENİZKÖY24.12.2025 saat 09:15 ile 16:15 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE YALI24.12.2025 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR BAHAR, BAHÇELİEVLER, DOĞANAY, REİS24.12.2025 saat 09:26 ile 11:26 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK AŞAĞI24.12.2025 saat 09:52 ile 11:52 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ÖZDERE CUMHURİYET24.12.2025 saat 09:56 ile 11:56 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN DOĞA24.12.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ YOLÜSTÜ24.12.2025 saat 10:09 ile 12:09 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ EMMİOĞLU, UMURBEY24.12.2025 saat 08:37 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE ADNAN MENDERES24.12.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER24.12.2025 saat 08:55 ile 11:56 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.