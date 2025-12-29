Zehir deposuna dönen Fetrek’te herkes suskun

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde belediyenin denetimsizliği nedeni ile sahipsiz kalan Fetrek Çayı, bazı fabrikaların adeta kimyasal atıklarını boşalttığı depolama alanına döndü.

'İNSAN SAĞLIĞI ETKİLENİYOR'

YENİ Asır'ın hem havadan hem de karadan fotoğrafladığı Fetrek Çayı'ndaki kirliliğin sebebi ya da sorumluları hala bulunamadı. Torbalı Belediyesi başta olmak üzere ilgililer duruma tepkisiz kalırken, çevreci vatandaşlar, "Bu pislik birileri tarafından atılmış, şimdi de sessizce üzeri örtülmek isteniyor" diye konuştu. Dere yatağının çevresine su içmek için hayvanlar dahi yaklaşmazken, çevredeki çadır kentlerde kalan küçük çocukların oyun oynamak için geldiğinin de altını çizen vatandaş, "Bu sadece bir dere kirliliği meselesi değil; toprak, yeraltı suları ve bununla beraber insan sağlığı da etkileniyor" diyerek endişelerini ifade etti.