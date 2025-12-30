İZSU'dan su kesintisi duyurusu: İzmir'in bu ilçelerinde su kesintisi yaşanacak | 30 Aralık Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün sular kesilecek. Peki sular ne zaman saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi yaşanacak? İşte 30 Aralık Salı İzmir'de su kesintisinin yaşanacağı ilçeler...
ÇEŞME: REİSDERE
30.12.2025 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE: ATATÜRK, KAHRAMANDERE
30.12.2025 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR:ESENLİK, VATAN
30.12.2025 saat 06:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK: ÇINARLI, MERSİNLİ
30.12.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK: ÇANKAYA, MURAT REİS
30.12.2025 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES: AHMETBEYLİ
30.12.2025 saat 09:46 ile 12:46 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN: AYVACIK
30.12.2025 saat 09:57 ile 12:59 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.