Haberler İzmir İZSU'dan su kesintisi duyurusu: İzmir'in bu ilçelerinde su kesintisi yaşanacak | 30 Aralık Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İZSU su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 30 Aralık Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

ÇEŞME: REİSDERE
30.12.2025 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE: ATATÜRK, KAHRAMANDERE
30.12.2025 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR:ESENLİK, VATAN
30.12.2025 saat 06:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK: ÇINARLI, MERSİNLİ
30.12.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK: ÇANKAYA, MURAT REİS
30.12.2025 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES: AHMETBEYLİ
30.12.2025 saat 09:46 ile 12:46 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN: AYVACIK
30.12.2025 saat 09:57 ile 12:59 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

