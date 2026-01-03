  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
İzmir'de güvenli okula dönüş! Son 24 ayda 121 eğitim yuvası yenilendi

İzmir’de 30 Ekim 2020 depreminde hasar alan ya da depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okullarla ilgili çalışmalar tam gaz sürüyor. Kentte sadece son 24 ayda 121 okulun yapımı tamamlandı. Bu süreçte eğitimlerine başka okullarda devam etmek zorunda kalan öğrenci ve öğretmenler güvenli okul binalarına dönmenin sevincini yaşıyor.

FATİH ŞENDİL

Giriş Tarihi: Gazete

İzmir'de meydana gelen 2020 depreminin ardından kentteki birçok okulda hasar meydana geldi. Hasarlı okulların birçoğu yeniden inşa edilmek üzere yıkıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın imzaladığı protokol kapsamında İzmir genelindeki pek çok eğitim kurumunda yenileme seferberliği başlatıldı. Bu okulların 121'i iki yıl içinde tamamlandı.

12 MİLYAR TL'LİK KAYNAK

Yıl sonuna kadar ise 54 okulun inşa sürecinin tamamlanması bekleniyor. Adeta kentte şantiye alanına dönmüştü ve her semtte bir okul inşaatı devam ediyordu. Bu okullara kayıtlı öğrenciler ise farklı okulların binalarında eğitim görmeye başlamıştı. Şimdi ise okula dönüş heyecanı yaşanıyor. Depremin ardından 200'ün üzerinde okul boşaltılmış, ardından yıkılmıştı.

Yeniden inşa edileceği söylenen okulların birçoğu ile ilgili aradan geçen süre içinde kentte büyük merak konusu olurken, o müjdeli haber yetkililerden geldi. İnşası tamamlanan okullarda görev yapan öğretmenler ve okuyan öğrenciler artık tekrar binalarına kavuşuyor. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise 121 okulun inşaatına ortalama 12 milyar liranın üzerinde bir kaynak ayrıldığını belirtti.

Yetkililer okulların, öğrencilerin ve öğretmenlerin en iyi şekilde eğitimlerini tamamlamaları ve görevlerini yapmaları için son derece modern olarak tasalandığını dile getirdi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA