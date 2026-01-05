İzmir'de Demircili Sahili’nde kaçak söküme müdahale

KİRLİLİK İNCELEMESİ

Olay yerine gelen ekipler, gemide gerçekleştirilen işlemin hukuka aykırı olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Liman Başkanlığı tarafından sorumlular hakkında idari yaptırımlar uygulandı. Gemi sahipleri hakkında ayrıca adli süreç başlatıldığı bildirildi. Bölgede yapılan ilk incelemelerde, çevrede asbest ve petrol türevi unsurlar açısından herhangi bir kirliliğe rastlanmadığı belirtildi. Geminin mevcut alandan kaldırılarak, sürecinin ilgili kurumlarca takip edildiği öğrenildi.

