İzmir'de katliamı canı pahasına önleyen kahraman: Fethi Sekin





Fethi Sekin'i şehit eden terörist de polis tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerde 2 AK-47, RPG-7 roketatar, TNT, 8 roketatar mühimmatı, el bombaları bulunduğu tespit edildi.



Kahramanlığın sembol ismi olan Fethi Sekin, 7 Ocak 2017'de Doğancık köyünde son yolculuğuna uğurlandı.



İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Hain saldırının ardından adliyeye gelen İzmirliler, Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik mesajı verdi. Adliye önünde saldırı ve çatışmanın yaşandığı İslam Kerimov Caddesi'nin ismi, "Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi" olarak değiştirildi.



Yurt genelinde birçok yere şehit polisin adı verildi, böylece Fethi Sekin ismi ölümsüzleştirildi. Türkiye çapında birçok spor organizasyonu Fethi Sekin anısına yapıldı.



Memleketi Elazığ'daki şehir hastanesine ve İzmir'deki bir okula da adı verilen Sekin'in ismi, cadde ve sokaklardan parklara, okullardan kütüphanelere kadar birçok yerde yaşatılıyor.





ŞEHİT ADLİYE ÇALIŞANI MUSA CAN

Şehit Musa Can, 1969 yılında Tokat'ın Turhal ilçesi Çayıraltı köyünde doğdu.



Evli ve 3 çocuk babası Can, daha önce çalıştığı kurumun kapatılması sonrası İzmir Adliyesinde görev yapmaya başladı.



48 yaşında şehit olan Musa Can, 12. Asliye Ceza Mahkemesinde olaydan 5 yıl önce çalışmaya başladı. Can, emekliliğine kısa süre kala İzmir Adliyesi C kapısı önündeki terör saldırısında evrak taşıdığı sırada silah seslerini duyması üzerine camdan bakarken, bir kurşunun isabet etmesi sonucu şehit oldu.



Can'ın cenazesi, 7 Ocak 2017'de İzmir'de düzenlenen törenin ardından Uzundere Mezarlığı'nda toprağa verildi.