İzmir'deki nakliye asansörü faciasında sanıklar hakim karşısında! 9 yaşındaki Ebrar'ı hayattan kopardılar

İzmir'in Menderes ilçesinde taşınma sırasında yaşanan ihmaller zinciri, 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın hayattan kopardı. Nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak yaşamını yitiren Ebrar'ın ölümüne ilişkin açılan davada, aralarında nakliye firması yetkililerinin de bulunduğu 3 sanık hakim karşısına çıktı.









İzmir'in Menderes ilçesinde 9 yaşındaki kız çocuğunun taşınma sırasında nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak ölümüne ilişkin 3 sanık, hakim karşısına çıktı.



Menderes 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanık firma çalışanı A.H.M. ise duruşmaya katılmadı.





Hayatını kaybeden Ebrar Aktaş'ın annesi Songül Lök ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan ile UCİM avukatları da duruşmaya katıldı.



İddianamenin okunmasının ardından söz verilen sanık E.G, kız çocuğunu evin içindeyken uyardığını savundu. İlk koltukta sorun olmadığını ve masayı indirirken kız çocuğunu aşağıda gördüklerini aktaran E.G, "İkinci koltuğu koyunca aşağıda kimse yoktu. Bir anda rüzgar çıktı koltuk biraz kaydı. Ben o sırada bağırdım. Tam koltuk düşerken kız çocuğu koşarak geldi ve koltuk üzerine düştü. Koltuk inerken kız çocuğu orada değildi. Koltuk düşünce biz aşağıya inip ambulans çağırdık. Böyle bir olay olduğu için çok üzgünüz. Ailesine sabır diliyorum. Kim 9 yaşındaki kız çocuğunun ölmesini ister? Kesinlikle kasıtlı bir şey yok. Olay öncesi şiddetli rüzgar yoktu, hafif esinti vardı." diye konuştu.



Tutuklu sanık M.G. de asansörün etrafında gezenleri uyardığını öne sürerek, "Masa aşağıya geldiğinde Ebrar aşağıya inmişti. Hatta yöneticinin torunu da gelmişti. Yönetici, torununu kızıp götürdü. Koltuğu indirirken ben Ebrar'ın yukarı çıktığını düşündüm. Kardeşim 'koltuk düşecek' diye bağırdı. Ebrar'ın koştuğunu gördüm. Arabadan atlayıp tutmaya çalıştım ama yetişemedim. İlk müdahaleyi yapıp ambulansı çağırdık. Kastımız yoktu, defalarca uyardım." ifadelerini kullandı.