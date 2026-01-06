İzmir Adliyesi önünde şüpheli paket alarmı! Ekipler harekete geçti

İzmir Adliyesi önünde yol kenarına bırakılmış şüpheli paket ekipleri harekete geçirdi. Bölge bir süre araç ve yaya trafiğe kapatılırken patlatılan şüpheli paket boş çıktı.









İzmir Adliyesi önünde kapı girişinde kaldırım kenarında şüpheli paket olduğu bilgisi üzerine, Adliye ve çevresinde görevli polisler harekete geçti. Şüpheli paketin olduğu alan güvenlik çemberine alındı. Bölge araç ve yaya geçişlerine kapatıldı. Bir süre sonra bölgeye gelen bomba uzmanı, şüpheli paketi fünye ile patlattı. Paketin boş çıkması üzerine çevredekiler rahat nefes aldı.





Gördü tanıklarının ifadesine göre, şüpheli paketin bir araçtan yere düştüğü ve yoldan geçen bir vatandaş tarafından yol kenarına bırakıldığı öğrenildi.