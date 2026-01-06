İzmir'de yaşayan Yağmur'un hayatını 'futbol sevgisi' kurtardı!





"KOMPLİKASYON GELİŞMESİNDEN KURTULDU"



Çocuk kardiyoloji uzmanı Cüneyt Zihni de Çulla'nın erken tanı alması nedeniyle şanslı bir hasta olduğunu söyledi.



Bu tarz hastaların bazen çocukluk çağını geçirip 40 ve 50'li yaşlarda tanı alabildiğine dikkati çeken Zihni, "Bu hastamız ağır bir semptomu oluşmadan bize gelip biraz da rastlantısal bir şekilde kalbindeki delik saptandığı için tedavi çok erken bir şekilde oldu. İleriki yaşlarda bir komplikasyon gelişmesinden kurtuldu." diye konuştu.



"BİRKAÇ AY İÇİNDE ANTRENMANLARA BAŞLAR"



Opr. Dr. Ömer Faruk Gülaştı ise deliğin büyük olması nedeniyle açık kalp ameliyatı yaptıklarını anlattı.



Gülaştı, hastanın spor yapmasının deliğin fark edilmesinde önemli rol oynadığını belirterek, "30'lu ve 40'lı yaşlarda hasta ameliyat şansını kaybedebiliyor. Şansı varken ameliyat oldu. Spor hayatına devam edebilir. Birkaç ay içinde yavaş yavaş antrenmanlara başlar." diye konuştu.

