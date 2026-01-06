İzmir'in bu ilçelerinde elektrik kesintisi 6 Ocak Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik planlı kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
İZMİR ELEKTİRK KESİNTİSİ 6 OCAK SALI
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Fatih
09:00 - 14:00
BORNOVA / İZMİR
Yeşilova
09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Karacaağaç
09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
İhsan Alyanak
Yunus Emre
Uzundere
Peker
Abdi İpekçi
10:00 - 12:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı
09:00 - 17:00
Örnekköy
Cumhuriyet
09:30 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
Başaran
Uzunköy
Suludere
Sarısu
Çanakçı
Çömlekçi
Karaburç
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bıçakçı
11:00 - 14:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Orhanlı
13:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Çukurköy
Başköy
Toparlar
Topalak
Somak
Ortaköy
Musalar
Turan
Kaplan
Yemişler
Hisarlık
Armutlu
Akmescit
09:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Pamukyazı
19 Mayıs
Subaşı
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Sıra
Kuşçular
Altıntaş
Camiatik
İçmeler
Rüstem
Torasan
Özbek