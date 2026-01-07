İzmir elektrik kesintisi 7 Ocak Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik bugün yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 7 Ocak Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacağı merak ediliyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 OCAK ÇARŞAMBA

13:00 - 15:00
BEYDAĞ / İZMİR
Halıköy

09:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Rafet Paşa

09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Yakakent
Şirintepe
Köyiçi
Güzeltepe

13:00 - 13:30
KARABAĞLAR / İZMİR
Muammer Akar
Esentepe
General Kazım Özalp

09:00 - 17:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Örnekköy

12:00 - 14:00
KİRAZ / İZMİR
Arkacılar
Karaman
Yağlar
Şemsiler

13:00 - 13:30
KONAK / İZMİR
Mehmet Ali Akman

13:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Konaklı
Ovakent
Yolüstü
Umurbey
Mescitli
Bademli

10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Kürdüllü
Çiniyeri

10:30 - 16:30
TORBALI / İZMİR
Arslanlar
Yeni
Şehitler
Pamukyazı
Mustafa Kemal Atatürk
Eğerci
Çaybaşı

