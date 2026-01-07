İzmir’de fuhuş operasyonu! Aralarında otel işletmecisi ve taksi şoförleri de var

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde fuhşa aracılık ve yer temin ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında otel işletmecisi ve taksi şoförlerinin de bulunduğu 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 'Fuhşa aracılık ve yer temin etme' suçuna yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, 4 Ocak tarihinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda, aralarında otel işletmecisi ve taksi şoförlerinin de bulunduğu 2'si kadın toplam 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; fuhşa aracılıktan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 110 bin TL, 4 bin dolar nakit para ile çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.