Fenomen avukata soruşturma

İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat Perihan İlke Demir, sosyal medyasından paylaştığı bir videonun ardından büyük tepki topladı. Hem kombin hem de hukuki tavsiye verdiği videoları sosyal medyasına yükleyen avukat için harekete geçildi. Avukat Demir'in paylaşımları için, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

KANUNA VURGU YAPTI

Soruşturma, son yıllarda özellikle sosyal medya platformlarında görünürlük kazanan ve kendisini "içerik üreticisi" olarak belirten avukatlara yönelik tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Yoğun tepki çeken görüntülerin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, avukatlığın bir kamu hizmeti olduğunu, avukatın ise yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ettiğini belirten Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesine vurgu yaptı. Tunç, "Hukukun ciddiyetini zedeleyen, kanun hükümlerini keyfi biçimde yorumlayarak yanlış yönlendirmeye kapı aralayan her tutum, toplumun adalete olan inancına zarar verir" ifadesini kullandı. Hukuk çevrelerinde uzun süredir dile getirilen "meslek onuru ile popülerlik arayışı arasındaki sınır" meselesi, bu gelişmeyle birlikte somut bir örnek üzerinden ele alınmaya başlandı. Tunç, kanunların avukatlık görevinin özen, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun davranmayı ve meslek kurallarına bağlılığı esas aldığını belirtti.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLADI

"Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla avukatlık mesleğinin vakarına uygun davranış göstermeyen ve İzmir Barosuna kayıtlı olduğu tespit edilen avukat hakkında soruşturma başlatılmıştır" diyen Tunç, Avukatlık Kanunu'nun disiplin hükümleri uyarınca ilgili baro tarafından da inceleme ve gerekli değerlendirmeleri yapılmak üzere disiplin sürecinin başlatıldığını söyledi.