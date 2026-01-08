İzmir’de elektrik soba faciası! Evinde ölü bulundu

İzmir Torbalı Sanayi Sitesi'ndeki oto doğrultma atölyesinde çalışan M.Ö., Bozköy Mahallesi'ndeki evinde saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik sobasından çıktığı belirlenen yangında, alevler kısa sürede tüm evi sardı. Durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, alevleri, bitişikteki evlere sıçramadan, yaklaşık 1 saatte söndürdü.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Ardından eve giren itfaiye ekipleri, eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen 2 çocuk babası Ö.'nün, yatağında cansız bedenini buldu. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.