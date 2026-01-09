Eski milli sporcu av kurbanı

İzmir'in Tire ilçesinde, domuz avında sırtında asılı bulunan av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulan eski Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Zıpkınla Balık Avı Milli Takım sporcusu Sabri Kılıç (45) hayatını kaybetti. Olay, önceki gün saat 15.50 sıralarında Hasan Çavuşlar Mahallesi'nde meydana geldi.

SIRTINDAN VURULDU

İddiaya göre, domuz avına çıkan Sabri Kılıç'ın makilik alandan geçtiği esnada sırtında asılı olan av tüfeği kazara ateş aldı. Sırt kısmından vurulan Kılıç ağır yaralanırken, silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, Sabri Kılıç'ın yaklaşık 2 yıldır milli takım ile müsabakalara katılmadığı bilgisi edinildi.