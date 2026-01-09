Otomobil apartmanın bahçesine uçtu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra bir binanın bahçesine uçtu. Güvenlik kameralarına yansıyan feci kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Zafer Mahallesi Turan Emeksiz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim G. (18) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıktı. Park halinde bulunan otomobil ile ticari araca çarpan otomobil, ardından bir apartmanın bahçesine uçtu. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen Rabiye Yıldırım savrulan aracın çarpması sonucu ağır yaralanırken, yanındaki Hatice Ü. (15) ise son anda ezilmekten kurtuldu. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim G. ile araçta yolcu olarak bulunan Selim Y. (18), Ünal Ç. (17) ve Süleyman B. (17) yaralandı.