Çukursuz yol bulana Phuket tatili hediye!

"FOTOĞRAFINI ÇEK GÖNDER"
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın türkücü sevgilisi Sevcan Orhan ile yaptığı Phuket Adası tatili gündemde kalmayı sürdürüyor. Son olarak AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, sosyal medya hesabından Başkan Duman'a bozuk yollar üzerinden gönderme yaptı.
Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çukursuz sokak göreni Phuket Adası'na gönderiyoruz. Evet değerli Buca'lılar, AK Parti Buca ailesi olarak ilçemizde çukursuz sokak gören hemşehrilerimizi Phuket Adası'na tatile göndermeye hazırız. Yıllardır çözülemeyen altyapı sorunları, bozuk yollar ve bitmeyen çukurlar artık Buca'nın kanayan yarası hâline geldi. Varsa çukursuz bir sokak, bizde de var. Yorumlarda sokağınızdaki fotoğrafların ayrıntıları, Buca'nın gerçekleri ortaya çıksın" ifadeleri yer aldı.