Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 14 Ocak Çarşamba

İzmir'de elektrik kesintisi 14 Ocak Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun saatler sürecek elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 14 Ocak Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK ÇARŞAMBA

09:31 - 15:29
ALİAĞA / İZMİR
Samurlu
Bozköy
Siteler

13:00 - 17:15
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç

09:00 - 14:00
BAYRAKLI / İZMİR
Fuat Edip Baksı

13:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Meriç
Serintepe

09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Çamlıkule
Yenigün

09:30 - 14:30
ÇEŞME / İZMİR
Musalla

09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Yakakent
Şirintepe
Köyiçi
Güzeltepe

13:00 - 17:15
KARABAĞLAR / İZMİR
Yüzbaşı Şerafettin
Limontepe
Gazi
Cennetçeşme
Ali Fuat Erden

09:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Eğlenhoca

09:30 - 16:30
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak
Karabulu

10:00 - 15:00
KINIK / İZMİR
Fatih

09:00 - 10:30
NARLIDERE / İZMİR
Ilıca

09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yolüstü

09:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Musalar

09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Gazi Mustafa Kemal
Karakuyu

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Yaka
Altıntaş

