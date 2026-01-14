İzmir'de elektrik kesintisi 14 Ocak Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte yanıtı...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK ÇARŞAMBA
09:31 - 15:29
ALİAĞA / İZMİR
Samurlu
Bozköy
Siteler
13:00 - 17:15
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç
09:00 - 14:00
BAYRAKLI / İZMİR
Fuat Edip Baksı
13:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Meriç
Serintepe
09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Çamlıkule
Yenigün
09:30 - 14:30
ÇEŞME / İZMİR
Musalla
09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Yakakent
Şirintepe
Köyiçi
Güzeltepe
13:00 - 17:15
KARABAĞLAR / İZMİR
Yüzbaşı Şerafettin
Limontepe
Gazi
Cennetçeşme
Ali Fuat Erden
09:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Eğlenhoca
09:30 - 16:30
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak
Karabulu
10:00 - 15:00
KINIK / İZMİR
Fatih
09:00 - 10:30
NARLIDERE / İZMİR
Ilıca
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yolüstü
09:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Musalar
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Gazi Mustafa Kemal
Karakuyu
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Yaka
Altıntaş