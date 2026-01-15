Barış Boyun Örgütü’nün ‘Meylo’su yakalandı!

İSTANBUL Emniyeti ve MİT'in ortaklaşa düzenlediği operasyonla, Barış Boyun Suç Örgütü'nün kilit ismi "Meylo" kod adlı Mirhan Aygün, Kuzey Irak'ta kıskıvrak yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Özellikle kuyumcuları hedef alan, tehdit ve yağma emirlerini veren kişi olduğu iddia edilen Aygün'ün kabarık suç dosyası dikkat çekti "Meylo" kod adlı zanlının kasten öldürmeye teşebbüs, yağma amaçlı tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kundaklama ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet gibi 22 ayrı suça karıştığı öğrenildi. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Mirhan Aygün, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.