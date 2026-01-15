İzmir’de tren beklerken kalbi durmuştu! Mutlu haber geldi

İzmir'in Çiğli ilçesinde tren beklediği esnada kalbi duran 73 yaşındaki H.Ö. istasyonda bulunan otomatik eksternal defibrilatör cihazıyla sağlığına kavuştu.

Öğretim'in İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki muayene ve tetkiklerinde 4 damarının tıkalı olduğu belirlendi. Öğretim, gerçekleştirilen bypass ameliyatının ardından taburcu edildi. Kardeşinin Menemen ilçesindeki evinde açıklama yapan Ö., kalbinin durduğu gün Çankaya'ya alışveriş yapmak için gittiğini, evinin bulunduğu Çiğli'ye İZBAN treniyle döndüğünü anlattı.

O CİHAZ SAYESİNDE HAYATTA KALDIM!

Daha önce bilinen bir kalp rahatsızlığı bulunmadığını belirten Ö., trenden indiği sırada kalbinin durduğunu ifade ederek, "Görüntülerde izledim. Bana bir sağlık çalışanı kalp masajı yapıyordu. Sonra şok cihazı kullanılmış. Allah razı olsun o cihaz sayesinde hayatta kaldım. Bundan sonra her istasyona o şok cihazından koymalılar. O cihaz beni geriye döndürdü" dedi.

Yoğun bakım servisinde entübe olarak tedavi gördüğünü aktaran Ö., bypass ameliyatının ardından hızla sağlığına kavuştuğunu söyledi. Ailesinin bu süreçte kendisine büyük moral verdiğini dile getiren Ö., "Şanslı bir hastayım. O sağlıkçı arkadaşın ve şok cihazının orada olması bir nimet. Hem sağlıkçı arkadaşa hem de o aleti istasyona koyanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu. Kendisine müdahale eden sağlık çalışanıyla tanışarak teşekkür etmek istediğini sözlerine ekledi.