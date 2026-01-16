Mali Şube’den Buca’ya Sevcan Orhan incelemesi

İZMİR Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Buca Belediyesi'nden sanatçı Sevcan Orhan'ın verdiği konserlere ilişkin tüm ihale ve ödeme evraklarını istedi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran "tatil ve ihale" iddialarının ardından emniyetin attığı bu adım, belediyedeki mali süreçleri mercek altına aldı. Süreç, Aralık sonunda Buca Belediyesi'nde çalışan 1.800 işçi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle belediye önünde hak ararken, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, sanatçı Sevcan Orhan ile birlikte Phuket Adası'na tatile gittiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle başlamıştı. Tatil görüntülerinin ardından kamuoyunda Sevcan Orhan'ın Buca, Bornova ve Balçova belediyelerinden "doğrudan temin" usulüyle çok sayıda konser ihalesi aldığı iddia edilmişti.