İnan’dan yerel yönetime ‘opera binası’ çıkışı

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yapımı tamamlanmayan İzmir Devlet Opera ve Balesi binası üzerinden yerel yönetime yüklendi. İzmir'in arka sokaklarına yatırım yapılmadığını belirten İnan, CHP'li yerel yönetimi eleştirerek, "Karşıyaka stadı ile ilgili biz tıkanıyoruz dediler. Önlerine evrakı koyup teslim eden biz olduk. Öte yandan opera binası ile ilgili sözde tıkanıklıklarını ifade ettiler. 2 milyar TL opera binasını Mavişehir'de en yüksek oyu aldıkları yerlere, körfezin kenarındaki zengin mahallelere yapmayı biliyorsun. Limontepe'nin çocuklarına yaptığın bir şey var mı? Konak'ın Kadifekalesi'nde yaşayan çocuklara yaptığın bir şey var mı?" diye konuştu.