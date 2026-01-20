AK Parti’den Çiğli Belediyesi hakkında suç duyurusu

AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı ve belediye meclis üyeleri, Çiğli Belediyesi hakkında iki ayrı konuda suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna konu iddialar kamuoyunda uzun süredir tartışılan Çamlıkent Kooperatifi konutları ve şaibeli ihale süreci oldu. Çiğli Belediyesi'nin 28 yılı aşkın süredir çözüme kavuşturamadığı kat karşılığı inşaat/kooperatif dosyasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Yakakent Mahallesi'nde mülkiyeti belediyeye ait 22169 ada 1 parselde yer alan kat karşılığı alınmış 154 adet taşınmazla ilgili suç duyurusunda bulunan AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir, belediyenin 3. kişilere haksız kazanç sağladığı iddiasında bulundu. Özdemir, bu durumun artık kanayan bir yara haline geldiğini ve görevi kötüye kullanma şüphesi doğurduğunu ifade etti. AK Parti Çiğli Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Özgür Kaner de, "Kamu kaynaklarının nasıl ve kimlere aktarıldığını sorgulamak bizim görevimiz. Hukuki süreci başlattık, yargının vereceği karara güveniyoruz" ifadelerini kullandı.