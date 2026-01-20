Ambulansa yazılan ‘aşırı hız’ cezası tartışma yarattı

İzmir'de bir ambulansa hızlı gittiği gerekçe gösterilerek trafik cezası yazılması tartışma yarattı. Konak Yeşildere Caddesi'nde bir ambulansa, 98 km hızla gittiği gerekçesiyle trafik cezası kesildi. Cezanın sağlık personeline ödettirilmek istendiği bildirildi. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol duruma tepki gösterdi. Doğruyol, açıklamasında ambulanslara ceza yazılmaması gerektiğini söylerken. cezanın sağlık personeline ödettirilmeye çalışılmasını da "Doğru bir yöntem değil" diyerek eleştirdi.

'BOŞ OLSA BİLE GÖREVLİDİR'

Acil vakalara müdahale eden ambulanslara trafik cezası yazmanın doğru bir uygulama olmadığını belirten Doğruyol, "112 Ambulanslarının içerisinde hasta olmasa bile, o ambulans hizmet verdiği bölgeye ulaşmaya çalışmaktadır. Ambulansta hasta olmadığında, ambulansın yavaş hareketlerle istasyonuna gitmesi, o bölgede ambulans ihtiyacı olan bir vatandaşa daha geç ulaşmasına, belki de, hizmetin aksamasına sebep olacaktır. Bundan dolayıdır ki, çok anormal bir durum yok ise ambulanslara trafik cezası yazılmamalıdır. Bir taraftan ambulansa yol vermeyenlere ceza yazılırken, bir taraftan da ambulanslara ceza yazılması doğru bir yöntem değildir. Sağlık personelinin çalışma şevkini kırmayalım" dedi.