İzmir’de en iyi tarım projesi belli oldu

İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından tarım alanında çalışmalar yapmak isteyen gençlere destek vermek amacıyla bu yıl onuncusu düzenlenen ve geleneksel hale gelen "Tarım Gençlerle Yükseliyor" fikir yarışması sonuçlandı. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Gençlerin tarım ve hayvancılık sektörünün içinde tutulması çözmemiz gereken çok büyük bir mesele. Başarıların tesadüflerin eseri değil, istikrarlı çalışmaların ürünü olduğuna inanıyoruz" dedi. Birincilik ödülüne layık görülen proje için 50 bin TL, ikinci olan proje için 30 bin TL verildi. Birincilik ödülünün sahibi, "Çevre Dostu Tarım Kategorisi: "Peynir Altı Suyu ve Tarımsal Atıklardan Elde Edilen Kapsüllenmiş Probiyotik ve Biyokömür Destekli Akıllı Gübre Üretimi" Konulu Proje Fikri" ile Tarık Yıldız oldu.