GDZ saat verdi! İzmir'in o ilçelerinde elektrik kesintisi 23 Ocak Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in birçok ilçesinde bugün elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 23 Ocak Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

23 Ocak Cuma 2026

KARŞIYAKA / İZMİR

Cumhuriyet

10:00 - 16:00

URLA / İZMİR

Yaka

Altıntaş

9:00 - 15:00

BUCA / İZMİR

Fırat

9:00 - 15:00

Seyhan

Akıncılar

9:00 - 15:00

Çaldıran

9:00 - 15:00

Lale

9:00 - 16:00

KARABURUN / İZMİR

Eğlenhoca

9:00 - 13:00

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Atatürk

Çelebi

Kahramandere

9:00 - 13:00

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Atatürk

Küçükkaya

Kahramandere

9:00 - 16:00

KARABURUN / İZMİR

Merkez

13:30 - 17:00

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Yelki

Kahramandere

10:00 - 17:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Bahçelievler

10:00 - 17:00

Donanmacı

Aksoy

10:00 - 17:00

Bahariye

10:30 - 16:30

URLA / İZMİR

Torasan

14:30 - 16:30

Altıntaş

İçmeler

Özbek

Gülbahçe

9:00 - 17:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Yeniköy

Işık

Demircili

Şirinköy

Seyrekli

9:00 - 16:00

Yılanlı

11:00 - 17:00

URLA / İZMİR

M. Fevzi Çakmak

Kalabak

10:30 - 17:00

MENDERES / İZMİR

Efemçukuru

9:00 - 16:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Üçkuyular

10:00 - 16:00

SEFERİHİSAR / İZMİR

Orhanlı

Kuyucak

Kavakdere

10:00 - 10:30

BUCA / İZMİR

Karacaağaç

Kırklar

Oğlananası Atatürk

Demirci

14:00 - 14:30

MENDERES / İZMİR

Hürriyet

9:00 - 15:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Bademli

Mescitli ( Mescitli Köyü İç Yolu Mescitli Küme Evleri )

Ovakent ( Mescitli Köyü Yolu Köleoğlu Küme Evleri Dutlukuyu Küme Evleri )

9:00 - 15:00

BUCA / İZMİR

İnkılap

9:00 - 15:00

ÇEŞME / İZMİR

16 Eylül

Cumhuriyet

9:00 - 15:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Yeşildere

Çatak

Dokuzlar

Karabağ

Saçlı

Yılanlı

10:00 - 15:00

ÇEŞME / İZMİR

Germiyan

14:00 - 16:00

BAYRAKLI / İZMİR

Manavkuyu

10:00 - 12:00

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Yalı

13:30 - 16:00

TORBALI / İZMİR

Tulum

Belevi

13:30 - 17:00

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Çelebi

Kahramandere

9:00 - 15:00

