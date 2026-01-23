GDZ saat verdi! İzmir'in o ilçelerinde elektrik kesintisi 23 Ocak Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 23 Ocak Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
23 Ocak Cuma 2026
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Yaka
Altıntaş
9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Fırat
9:00 - 15:00
Akıncılar
9:00 - 15:00
Çaldıran
9:00 - 15:00
Lale
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Eğlenhoca
9:00 - 13:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Atatürk
Çelebi
Kahramandere
9:00 - 13:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Atatürk
Küçükkaya
Kahramandere
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Merkez
13:30 - 17:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yelki
Kahramandere
10:00 - 17:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahçelievler
10:00 - 17:00
Donanmacı
Aksoy
10:00 - 17:00
Bahariye
10:30 - 16:30
URLA / İZMİR
Torasan
14:30 - 16:30
Altıntaş
İçmeler
Özbek
Gülbahçe
9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yeniköy
Işık
Demircili
Şirinköy
Seyrekli
9:00 - 16:00
Yılanlı
11:00 - 17:00
URLA / İZMİR
M. Fevzi Çakmak
Kalabak
10:30 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Efemçukuru
9:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Üçkuyular
10:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Orhanlı
Kuyucak
Kavakdere
10:00 - 10:30
BUCA / İZMİR
Karacaağaç
Kırklar
Oğlananası Atatürk
Demirci
14:00 - 14:30
MENDERES / İZMİR
Hürriyet
9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bademli
Mescitli ( Mescitli Köyü İç Yolu Mescitli Küme Evleri )
Ovakent ( Mescitli Köyü Yolu Köleoğlu Küme Evleri Dutlukuyu Küme Evleri )
9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
İnkılap
9:00 - 15:00
ÇEŞME / İZMİR
16 Eylül
Cumhuriyet
9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yeşildere
Çatak
Dokuzlar
Karabağ
Saçlı
Yılanlı
10:00 - 15:00
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
14:00 - 16:00
BAYRAKLI / İZMİR
Manavkuyu
10:00 - 12:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı
13:30 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Tulum
Belevi
13:30 - 17:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çelebi
Kahramandere
9:00 - 15:00